نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وسيول على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساءً بمشيئة الله.

تساقط البرد في جازان

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا اليوم، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات صبيا، وأبو عريش، وبيش، وصامطة، والطوال، وأحد المسارحة، وضمد، وهروب، ومركز الفطيحة وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30كم/ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.