كشف القانوني والإعلامي الرياضي خالد الشعلان تنبيهًا قانونيًّا بشأن قضية محمد كنو بعد أن وقع لناديي الهلال والنصر في آن واحد.

مادة 10 تمنع أي عضو بالغرفة كان منتميًا لناد طرف بالقضية من النظر بها:

وقال الشعلان في تغريدته: “تنبيه قانوني بشأن قضية كنو، واستنادًا للمادة 10 من لائحة غرفة فض المنازعات، لا يجوز لأيّ عضو بالغرفة وكان بالسَّابق ينتمي لنادٍ طرف بالقضيَّة أن ينظرها”.

وأضاف الشعلان: “أنْ تصدر الغرفة قرارًا بتنحي العضو مؤقتًا، أو يطلب ذلك الطرف المُعترِّض على وجوده”.

كواليس قضية محمد كنو:

وكان نجم الهلال أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.

وبوقت سابق، قال القانوني أيمن الرفاعي في تصريحات لـ برنامج ”كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: “كنو وقع خارج الفترة المحمية وبالتالي قد يتجنب الإيقاف وتكون عقوبته دفع تعويض مالي لـ النصر أو لفت نظر أو إنذار وتنبيه، لكن لو كان وقع داخل الفترة المحمية لـ النصر وهو مرتبط بعقد مع الهلال فإن العقوبة الرياضية الإجبارية على اللاعب ستكون إيقاف وغرامة مالية وهذا لا مفر منه”.