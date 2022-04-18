نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق، وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على منطقة الجوف والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.