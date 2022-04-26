نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم، الرياض والشرقية.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران ، جازان ، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة .