نفذت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة وتثبيت أطرافه للحفاظ على رونقه.

عمل على مدار الساعة:

وذكر مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، فهد بن حضيض الجابري، أن الإدارة المكلفة بصيانة ثوب الكعبة المشرفة تقوم بالعديد من المهام خلال العام وعلى مدار 24 ساعة على صيانة ثوب الكعبة المشرفة، حيث تقوم الإدارة بواسطة الفريق الفني بشد القماش من جميع الجوانب الأربعة.

أعمال مجدولة:

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، أحمد بن مساعد السويهري، أن الأعمال مجدولة وتتم وفق خطط محكمة من قبل الفريق المعني المتخصص وبمتابعة حثيثة من المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

صيانة ومهام عديدة:

وقال نائب مدير إدارة صيانة ثوب الكعبة المشرفة أشرف بن منير المحمادي: إن الإدارة تقوم بصيانة ثوب الكعبة المشرفة وتنفيذ العديد من المهام خلال العام منها شد القماش من جميع الجوانب وأعمال التنظيف الخاصة بكسوة الكعبة المشرفة.

وفي الختام رفع المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد بن سعيد المالكي شكره وتقديره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على حرصه ودعمه المستمر لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وتقديم أفضل الخدمات على أكمل وجه لتطوير منظومة العمل بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة خاصة بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة ويتماشى مع رؤية المملكة 2030، وخطة الرئاسة المستقبلية 2024، وذلك بالدعم غير المحدود من دولتنا المباركة للحرمين الشريفين وقاصديهما لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.