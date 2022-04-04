نفذت الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية ممثلة بالإدارة العامة للغات والترجمة النسائية مبادرة القيم الرمضانية والتي تتضمن برنامج السلة الرمضانية (أكرم وأطعم) المقدم لعاملات المسجد الحرام.

وأبانت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية الأستاذة دلال بنت عبد العزيز فلاته الهدف السامي والإنساني الذي يرمي إليه تقديم السلة الرمضانية العينية , والتي تعبر عن تقدير الشكر والامتنان لهذه الفئة لما يقدمنه من أعمال عظيمة داخل المسجد الحرام.

مبادرات مجتمعية هادفة

وقدمت فلاته الشكر والتقدير لسعادة مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود على دعمها ومتابعتها المستمرة لمثل هذه المبادرات المجتمعية الهادفة, والتي تأتي تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تجويد المنظومة النسائية والارتقاء بها بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة-أيدها الله- في إيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع.