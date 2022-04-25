هنأت العديد من الدول والمؤسسات الدولية إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية، اليوم الأحد، بعد فوزه على مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

فوز ماكرون:

وانتخب ماكرون (44 عامًا)، اليوم، لولاية ثانية، بعد حصوله على 58 في المائة من الأصوات، مقابل 42 في المائة للمرشحة لوبان (53 عامًا)، بحسب النتائج الأولية.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: “أهنئ ماكرون على إعادة انتخابه، وأتطلع إلى مواصلة تعاوننا معًا، سنعمل على دفع فرنسا وأوروبا إلى الأمام”.

المجلس الأوروبي:

كما هنأ رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الرئيس الفرنسي، مضيفًا: “في هذه الأوقات المضطربة، نحتاج إلى أوروبا قوية وفرنسا ملتزمة تمامًا باتحاد أوروبي أكثر سيادة وإستراتيجية”.

وختم تغريدته على تويتر بالقول: “يمكننا الاعتماد على فرنسا خلال 5 سنوات أخرى”.

بريطانيا تهنئ:

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إعادة انتخاب ماكرون “خبرًا رائعًا لكل أوروبا”.

وعبّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن “سروره بمواصلة العمل” مع ماكرون بعد إعادة انتخابه.

وقال رئيس ليتوانيا، غيتاناس ناوسيدا: “نتمنى لماكرون القوة في قيادة فرنسا في هذه الأوقات الصعبة لجميع الدول الأوروبية”.

تهنئة حارة من هولندا:

أما رئيس وزراء هولندا مارك روته، فقال على حسابه في تويتر: “تهانينا الحارة على إعادة انتخاب ماكرون، وتسعدنا مواصلة التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي والناتو”.

رئيس وزراء تشيك، بيتر فيالا، قال هو الآخر: “تهانينا على إعادة انتخاب ماكرون. فرنسا شريك حيوي وحريصون على تطوير علاقاتنا بشكل أكبر”.

خيار قوي:

ورحب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بإعادة انتخاب ماكرون لرئاسة فرنسا، وقال: إن الفرنسيين “اتخذوا خيارًا قويًّا واختاروا اليقين وقيم التنوير”.

المستشار الألماني بالفرنسية:

وهنّأ المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن الذين صوّتوا له أرسلوا “إشارة قوية لصالح أوروبا”.

وكتب على تويتر بالفرنسية: “تهانينا”، وتابع بالألمانية قائلًا: “تهانينا، عزيزي الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك اليوم إشارة قوية لصالح أوروبا. يسعدني أننا سنواصل تعاوننا الجيد!”.

كما قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر: “إن انتصار ماكرون يجعل وحدة أوروبا الفائز الأكبر في الانتخابات الفرنسية”.

وأضاف: “كان هذا الاختيار متعلقًا بالاتجاهات وبمسائل أساسية حول القيم”.

تهانٍ عربية:

عربيًّا، هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية.

وقال محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “خالص التهاني إلى صديقي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار”.

وأضاف: “نتطلع معًا إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك”.

السيسي يهنئ:

كما تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتهنئة لنظيره الفرنسي على فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له استكمال مسيرته وقيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار.

وقال السيسي عبر تويتر: “أؤكد علي أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت وما زالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية، ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

رسالة من العراق:

من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر: “أهنئ الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا الشريك المهم للعراق، متمنيًا له النجاح وللشعب الفرنسي التقدم والازدهار، وهي مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين، ونتطلع إلى تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة”.