أكد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، أن الوكالة أنهت استعداداتها لاستقبال المعتكفين مشيراً إلى أن الوكالة خصصت قبو توسعة الملك فهد -رحمه الله- للمعتكفين ولا يسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته.

خزانة لكل معتكف:

وأضاف أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف، كما خصص للخزانات مكان في قبو توسعة الملك فهد عن يمين الداخل وعن يساره، مبيناً أن هناك مواقع خاصة للرجال وأخرى خاصة بالنساء، وأشار الفريح إلى أن وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية خصصت باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين، منوهاً إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُخلي مسؤوليتها في حال فقدان أغراض المعتكفين.

تسليم التصاريح:

من جانبه، أكد مدير وحدة خدمات المعتكفين عصام الصغير، أن الوحدة حددت موعداً لاستلام تصاريح الاعتكاف، حيث سيتم تسليمها للمعتكفين بدءاً من اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك عبر كبينة خدمات المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام.