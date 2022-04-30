يُعاني الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تراجع للنتائج في الموسم الحالي أثارت غضب جماهير النادي.

أكثر من لاعب خيّب آمال جماهير مانشستر يونايتد:

وكانت الجماهير انتقدت أكثر من صفقة تعاقد معها اليونايتد ولم تفد الفريق مثل صفقة المدافع الإنجليزي هاري ماجواير الذي ورّط الفريق كثيرًا في الموسم الحالي بسبب تواضع مستواه بجانب انتقادهم بشدة لتراجع مستوى البرتغالي برونو فيرنانديز واللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد والسويدي فيكتور لينديلوف.

وقالت صحيفة The Athaltic البريطانية: إن مات جادج مسؤول التعاقدات والتطوير في النادي قد تقدم باستقالته.

تين هاغ يقود سفينة الفريق خلفًا لـ رانجنيك:

ويتولى الألماني رالف رانجنيك حاليًّا تدريب الفريق الأول بـ اليونايتد ثم سيرحل بعد نهاية الموسم لتدريب منتخب النمسا، على أن يتولى الهولندي إيريك تين هاغ تدريب اليونايتد بداية من الموسم الجديد.

وكان مانشستر يونايتد واصل نزيف النقاط، بالتعادل مع تشيلسي مساء أول أمس الخميس في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.