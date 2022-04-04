يواصل نادي توتنهام هوتسبير، أرقامه القياسية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وحقق الفريق الإنجليزي فوزًا كبيرًا اليوم على حساب نادي نيوكاسل بخماسية مقابل هدف ليرتفع رصيده لـ54 نقطة.

رقم قياسي لـ توتنهام:

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، رقمًا قياسيًّا في الدوري الإنجليزي، خلال عام 2022، متفوقًا على عمالقة البريميرليج بما فيهم مانشستر سيتي وليفربول.

ويعتبر السبيرز بقيادة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق، أكثر أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم تسجيلًا لـ الأهداف في عام 2022، برصيد 29 هدفًا.

ويأتي نادي ليفربول في المركز الثاني بـ27 هدفًا، ويحتل وولفرهامبتون المرتبة الثالثة بـ20 هدفًا، بينما يتساوى مانشستر يونايتد مع سيتي برصيد 19 هدفًا لكل فريق.

وخلال 30 جولة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، تمكن السبيرز من الفوز في سبع عشرة مباراة، وتعادل في ثلاثة، بينما هزم في عشر مواجهات، وسجل لاعبوه 52 هدفًا، كما استقبلت شباكه 37 هدفًا.