تواصل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سعيها لتدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل حشد قوتهم للموسم الكروي الجديد.

صراع على ضم جيمس ماديسون:

ودخل نادي توتنهام في منافسة مع آرسنال، من أجل ضم جيمس ماديسون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتم إغراء الثعالب للاستفادة من جيمس ماديسون من أجل الاستثمار في مراكز أخرى من فريقهم، ولكنهم سيرغبون في الحصول على رسوم ضخمة للتفريط في خدمات اللاعب الإنجليزي الدولي.

صانع الألعاب هدف محتمل:

ويراقب كل من، توتنهام وأرسنال صانع اللعب منذ فترة طويلة، حيث يستمتع بأفضل موسم تهديفي في مسيرته في ليستر سيتي فقد تمكن من تسجيل 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

ويتبقى في عقد جيمس ماديسون مع ليستر سيتي عامين، حيث تم ربط اللاعب بمغادرة النادي في الصيف، بعد منافسة توتنهام وآرسنال لضم صانع الألعاب خلال الموسم الجديد.