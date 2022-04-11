ارتبط اسم الإيطالي جورجينيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، بـ الانتقال لـ يوفنتوس، خلال الموسم المقبل، لتدعيم فريق السيدة العجوز.

يوفنتوس يستهدف جورجينيو :

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن يوفنتوس يريد التعاقد مع نجم تشيلسي جورجينيو هذا الصيف، فقد لفت الأنظار بعد أن احتل المركز الثالث في الكرة الذهبية العام الماضي، وبرز كهدف انتقالي للفريق الإيطالي.

ويسعى ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، لإعادة بناء الفريق الإيطالي في نهاية الموسم، ويتطلع إلى ترقية خياراته في خط الوسط، ويعتبر جورجينيو أفضل اللاعبين الدفاعيين في هذا المركز.

وذكر موقع “توتو سبورت الإيطالي”، أن جورجينيو أحد أهداف نادي يوفنتوس في الصيف، حيث ينتهي عقد لاعب خط الوسط في عام 2023، ويتطلع نادي السيدة العجوز للاستفادة من هذا الوضع.

توخيل يعترض طريق يوفنتوس:

وأضاف، أن توماس توخيل مصمم على الاحتفاظ بجورجينيو هذا الصيف، رغم أنه تم ربط البلوز ارتباطًا وثيقًا بخطوة ضم ديكلان رايس، ويمكن أن يساعد بيع الإيطالي النادي على تلبية مطالب وست هام المقدرة بـ 150 مليون جنيه إسترليني.