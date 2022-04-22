أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توزيع أكثر من 3 ملايين وجبة إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام خلال العشرين من شهر رمضان المبارك، والتي يقدمها عددٌ من الجهات الخيرية، بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، ويشارك بها عدة جهات حكومية.

أكثر من 100 موظف للإشراف:

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام، موسى بن محمد الكيادي، أن الإدارة جندت أكثر من 100 موظف للإشراف ومتابعة سفر إفطار صائم بالساحات، حيث وفرت الجهات المشاركة أكثر من 8000 عامل وعاملة لتوزيع (150000) وجبة إفطار يوميًّا في ساحات المسجد الحرام، حيث تتكون الوجبة من ماء- تمر- عصير- كيك- فطيرة.

10 آلاف سفرة:

وأفاد بأن عدد السفر الخيرية يبلغ 10000 سفرة، ويبلغ طول السفرة الواحدة قرابة 12 مترًا وتختلف من موقع لآخر، وأن الإدارة تهدف إلى التنسيق والإشراف ومتابعة تنظيم الإطعام الخيري بالمسجد الحرام لتنظيم الإطعام الخيري بما يتناسب مع شرف المكان والزمان.

وبين الكيادي أن عدد الجهات المشاركة في تقديم الوجبات بساحات المسجد الحرام قرابة 67 جهة خيرية، وأن عمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ويراعى فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة وعربات الخدمات وذوي الاحتياجات الخاصة، وفصل مواقع الرجال عن النساء وفق الضوابط العامة التي وضعتها الإدارة.