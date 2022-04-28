أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، عن توزيع أكثر من (800) ألف لتر من ماء زمزم، وأكثر من (300) ألف عبوة لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام ليلة 27 من شهر رمضان المبارك.

رفع أكثر من 300 طن من النفايات:

وبين مدير الإدارة العامة لشؤون الخدمية، أحمد الندوي، أنه تم رفع أكثر من 300 طن من النفايات والمخلفات ليلة (27) من شهر رمضان، ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين وسفر إفطار صائمين.

وقاية بيئية:

وأكد الندوي أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري التي تقدمها الرئاسة.