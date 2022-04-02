وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 طنًّا من التمور لليوم الأول من شهر رمضان على سفر الإفطار بالمسجد الحرام.

20 ألف سفرة:

وأفاد مدير وحدة شؤون سفر الصائمين السفر إبراهيم الحجيلي بأنه تم منح عدد (2000) تصريح لعدد (20) ألف سفرة، وتم الإشراف على عملية ترتيب وتنظيم السفر.

وأضاف أنه تم توزيع (20) طنًّا من التمور على قاصدي بيت الله الحرام منزوعة النواة؛ وذلك لضمان نظافة المسجد الحرام.

توجيهات السديس:

وتأتي هذه الجهود وفق توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة من قبل وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.