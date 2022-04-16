وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، يوم أمس الجمعة، قرابة 5000 مظلة لقاصدي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين، حيث تأتي ضمن حملة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف (مظلتك بين يديك) أحد برامج الحملة بعنوان (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا).

توزيع في صحن المطاف:

وكانت عمليات التوزيع تتم على المعتمرين في صحن المطاف وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وجاءت مبادرة (مظلتك بين يديك) لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

حزمة مبادرات:

وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية رئيس اللجنة، جنادي بن علي مدخلي، بأن هذه المبادرات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس دفعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في يوم الجمعة وأوقات الذروة داخل المسجد الحرام.