أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سفارة المملكة في بانكوك، حفل تدشين برنامجي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتفطير الصائمين وتوزيع التمور اليوم الخامس من شهر رمضان الجاري لتوزيع 3000 سلة غذائية و7 أطنان من التمور سيتم توزيعها بالتنسيق مع المجالس الإسلامية.

جاء ذلك بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة تايلند عصام بن صالح الجطيلي وعدد من الأمناء ورؤساء الجمعيات الإسلامية وعدد من الإعلاميين.

لفتة كريمة من القيادة

وأكد الجطيلي أن هذا البرنامج يعد لفتة كريمة يتواصل بها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين مع إخوانهم المسلمين في شهر ‏العطاء حول العالم ومن بينها مملكة تايلند‏، منوهًا بالجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون ‏الإسلامية في تنفيذ هذه البرامج.‏

ومن جانبه قدّم الشيخ مبروك بونمالوت سكرتير مكتب شيخ الإسلام وافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على جهودهما الخيرة وأعمالهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين، وخصوصًا في مثل هذا الشهر الكريم من تفطير للصائمين وتوزيع التمور وإرسال المصاحف الشريفة إلى جميع دول العالم.

تايلند تشكر المملكة

إلى ذلك، قدّم مندوب الشؤون الإسلامية والحج – الإدارة الداخلية في تايلند – إبراهيم فامهنا، شكره العميق لخادم الحرمين الشريفين قائلًا: “جزاكم الله خيرًا على مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتفطير الصائمين، وبرنامج توزيع التمور للمسلمين في تايلند، والسلال الغذائية في رمضان لعام 1443 حفظكم الله وجزاكم خيرًا”.

فيما أعرب سورين بالالي، الأمين العام للمجلس المركزي الإسلامي، عن امتنانه للهدايا الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لمسلمي تايلند في الشهر الكريم.

بدوره ثمّن سانات مائلولين، رئيس مؤسسة المركز الإسلامي في بانكوك، جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، شاكرًا لخادم الحرمين الشريفين حرصه على مساعدة مسلمي بلاده في شهر رمضان الكريم، عبر تقديم السلال الغذائية والتمور الفاخرة، حامدًا الله على عودة العلاقات بين البلدين المملكة التايلندية والمملكة العربية السعودية.

حضر مراسم التدشين عدد من المسؤولين التايلنديين الذين تقدّموا بخالص شكرهم وتقديرهم المقرون بالدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما ومساندتهما لمملكة تايلند وتلمس حاجات المحتاجين في شهر الخير والعطاء، مؤكدين أن المملكة دأبت على تقديم الخير وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ قيادتها الرشيدة ويبقيها ذخرًا للإسلام والمسلمين.