أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن توصية مجلس الإدارة خلال اجتماعه أمس الأربعاء، بزيادة رأسمال الشركة من 9.29 مليار ريال إلى 11.55 مليار ريال، عن طريق إصدار 225.13 مليون سهم جديد.

تحويل الديون:

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الخميس، أن ذلك سيكون عن طريق تحويل الديون المستحقة على الشركة لصندوق الإنماء مكة العقاري والبالغة قيمتها 5.30 مليار ريال، بحسب ما هو مسجل في القوائم المالية الموجزة الموحدة غير المراجعة للشركة لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021.

وبينت شركة جبل عمر للتطوير أن ذلك يشمل تسوية جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالصندوق وعدد من الأطراف المعنية به إلى أسهم عادية جديدة في الشركة لصالح مالكي وحدات الصندوق (باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات).

تسوية الالتزامات:

وأضافت الشركة أنها تهدف من تحويل الدين إلى تسوية جميع الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق وعدد من الأطراف المعنية به واستعادة أصول الصندوق بحيث يتم تحويل ملكيتها للشركة والتنازل عن أي حقوق مرتبطة بها وفق الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق، بما في ذلك حقوق الملكية وأي حقوق أخرى متعلقة بأصول الصندوق يتمتع بها الصندوق والأطراف المعنية به، فضلا عن فك الرهن عن العقارات المرهونة وإلغاء كل الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الصندوق.

ولفتت شركة جبل عمر للتطوير إلى أنه سيترتب على ذلك تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو، مؤكدة أنه لن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.