توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح هابطة شديدة السرعة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

أمطار على الرياض:

كما توقع المركز في تغريدة له عبر تويتر، أن تكون الحالة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة وأجزاء من مناطق القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

توقعات الأرصاد اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.