توقع متحدث الأرصاد حسين القحطاني أن تشهد معظم مناطق المملكة أمطارًا يوم غد الأربعاء.

فيديو | متحدث الأرصاد لـ #نشرة_التاسعة: من المتوقع أن تشهد معظم مناطق #المملكة أمطارا بعد غد الأربعاء#الإخبارية pic.twitter.com/Z3rEn7Fuae

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2022

أمطار:

وتابع أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى خفيفة على مناطق وسط المملكة والمناطق الجبلية، مشيرًا إلى أن شهر إبريل هو مرحلة انتقالية وبه ظواهر جوية متقلبة وتذبذب في درجات الحرارة وقوة الرياح المثيرة للأتربة.

ما قبل الصيف:

ولفت إلى أن هناك ارتفاعًا نسبيًّا في درجات الحرارة وتفاوتًا بين فترة النهار والمساء، وهي حالة طبيعية لما قبل دخول فصل الصيف.