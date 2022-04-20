كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم في السعودية، مبينًا أن هناك حالة من عدم الاستقرار على غالبية المناطق.

طقس السعودية:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم في السعودية أنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

سحب رعدية:

كما تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي الأوسط بسرعة 15-45 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-18كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.