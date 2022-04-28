توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، استمرار الحالة المطرية إلى بداية أيام عيد الفطر المبارك على العديد من مناطق المملكة إن شاء الله.

فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: الحالة المطرية مستمرة إلى بداية أيام عيد الفطر المبارك #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/VvGrd5brRh

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2022

توقعات الحالة المطرية

وقال العقيل خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية إن هذه الحالة سوف تنحسر تدريجيًا خلال الأيام التالية لعيد الفطر وتتركز في المرتفعات ثم تعو الأجواء إلى الاستقرار.

وتشهد العديد من مناطق المملكة خلال هذه الأيام أمطاراً غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تحد الرؤية خاصة على الطرق السريعة.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.