علق أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً الدكتور عبدالله المسند، على الحالة المطرية الرمضانية التي تدخل يومها الثاني.

وقال المسند في تغريدات له عبر تويتر: “متوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وشرقي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وشمالي منطقة الرياض، وربما جنوبي الحدود الشمالية، وحائل والقصيم.

وتابع: تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي اليسير في الرياض حتى منتصف الأسبوع القادم.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون الفرص المهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

سحب رعدية وغبار:

كما تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة ويستمر الانخفاض على الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.