توقع مركز وسم، اشتداد الأمطار الرعدية والرياح المثيرة للغبار غدًا الجمعة على منطقة الرياض تشمل العاصمة وأجزاء من جنوب القصيم وشرق مرتفعات مكة وعسير وجازان والباحة.

كما توقع المركز أن تضعف الحالة الجوية يوم السبت، فيما تبدأ حالة جوية قوية واسعة النطاق نهاية الأسبوع المقبل.

خريطة الأمطار غدًا

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار الحالة المطرية الربيعية اليوم وغدًا، على عدد من مناطق المملكة لتشمل الرياض والقصيم والمناطق الوسطى، بالإضافة للمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.

وكان مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر، عبدالرحمن الزهراني، قال أمس إن الحالة المطرية الربيعية ستستمر من الأربعاء حتى السبت المقبل وتشمل مناطق ومرتفعات جازان وعسير ومكة المكرمة والباحة ونجران والأجزاء المرتفعة من المناطق الجنوبية الغربية.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف، كما تكون السماء صحواً إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات الباحة، عسير وجازان ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.