توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني حالة مطرية على عدة مناطق تبدأ وتكون مصحوبة برياح نشطة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في تويتر: “إن الأمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والباحة وعسير وجازان ومكة خاصة المرتفعات وشرقها وأجزاء من القصيم والمدينة تمتد إلى الكويت مع رياح وغبار”.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني : “أفضل حظ في الأمطار بين الرياض وشقراء وغربهما”.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير وجازان.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.