أكد تطبيق توكلنا أن “زائر غير مؤمن” يوضح أن المستفيد زائر من خارج المملكة وليس لديه تأمين فعّال، مع العلم أن زائر غير مؤمن يتم معاملته معاملة غير المحصن.

طريقة إلغاء حجز العمرة عبر توكلنا:

كما أوضح التطبيق ردًّا على استفسار بشأن طريقة إلغاء العمرة، أنه على المستخدم اختيار “الخدمات” ثم الوصول الى “الخدمات الدينية” ثم يتم اختيار “بوابة المناسك” وبعدها اختيار التصاريح ثم الضغط على “لتصاريح القائمة” ليتم عرض بياناته ومن ثم الضغط على للمزيد (الثلاث نقاط بالأعلى) ثم الضغط على إلغاء التصريح والتأكيد على إلغاء التصريح.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.