استقبل وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي ، بمقر الوزارة بالعاصمة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن على الصقر الذي أشرف على تسليم 22 ألف نسخة من المصحف الكريم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف التي تشرف على توزيعها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع سفارات المملكة في دول العالم.

جهود المملكة لخدمة الإسلام

ورفع وزير الشؤون الدينية التونسي شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لحرصهما على تقديم كل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين بمختلف أنحاء العالم .

ونوه الشائبي بما تقدمه حكومة المملكة من جهود لخدمة كتاب الله والحرمين الشريفين وقاصديهما، وقال :” دأبت حكومة المملكة سنوياً خلال شهر رمضان على تقديم المصاحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ليتم توزيعها على مختلف المساجد في تونس ” .

عناية المملكة بطباعة المصحف الشريف

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس عبد العزيز بن علي الصقر ، على أن هذه النسخ من المصحف الكريم تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها بطباعة المصحف .

يشار إلى أن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة هو من البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج، ويتم من خلالها توزيع ملايين من نسخ المصحف الشريف وترجمة كلمات القرآن الكريم بـ 76 لغة عالمية.