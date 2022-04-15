كرمت جمعية الثقافة والفنون بالرياض كبار الفنانين التشكيليين، على هامش مهرجان ليالي رمضانية التي تقيمه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وسلمهم مدير الجمعية بمنطقة الرياض، خالد الباز، وهم كل من علي الرزيزا وناصر الموسى وفهد الربيق وهدى العمر.

وحضر التكريم رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون الدكتور سعود الغربي ورئيس مجلس إدارة جمعية “جسفت” الدكتورة منال الرويشد.

جولة على المعارض المشاركة:

واستقبل الباز وفد جمعية إعلاميون برئاسة الدكتور سعود الغربي، واخذهم في جوله على المعارض المشاركة والاستماع لشرح كل جناح، إضافة لحضور بعض العروض المسرحية والأنشطة الترفيهية المختلفة المقامة على هامش المهرجان من الألعاب الشعبية، أو مشاركة بعض الفرق الشعبية التي تقدم عروضها في أروقة المهرجان.

وأوضح مدير الجمعية خالد الباز، أن فعاليات مهرجان “ليالي رمضانية” بدأت مساء اليوم التاسع من رمضان الموافق الأحد 10 إبريل 2022، ويستقبل المهرجان الزوار من الساعة 9:30 مساءً إلى 1:00 صباحًا، وسيستمر حتى 19 من رمضان، وذلك بمقر الجمعية في حي المعذر بالرياض.

العديد من الفعاليات:

وبين الباز أن الزائر يستمتع بالعديد من الفعاليات والتي تضم مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ويمكن أن يشارك فيها كافة أفراد العائلة، إضافة لحضور الزوار لعرض ألعاب الارتجال الممتعة ومسرحيات متنوعة سيتم عرضها خلال الأيام القادمة من المهرجان.

تبادل خبرات:

وأكد مدير الجمعية بأنه سيكون هناك فرصه لتبادل الخبرات بين الفنانين التشكيليين وخلق مساحة للتعبير الفني من خلال مشاركة الحضور في المرسم الحر.

وقال خالد الباز: إن فعالية “ليالي رمضانية” تأتي امتدادًا لمجموعة فعاليات تقدمها جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الرياض من منطلق حرصها على تعزيز الحراك الثقافي المحلي ببرامج متنوعة تستهدف كافة شرائح المجتمع، وتسعى إلى إحياء التراث والموروث تماشيًا مع توجهات الدولة ممثلة في برنامج جودة الحياة وتوجهات وزارة الثقافة، حيث تتجه الجمعية للموائمة بشكلها الجديد تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

ووعد الباز بالكثير من البرامج المتنوعة والمميزة والمتجددة، تلبي اهتمامات الجمهور وزوار الجمعية على مدار العام.