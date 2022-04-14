انتهت، منذ قليل، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل ضد نادي باختاكور، بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ملخص المباراة بين الدحيل وباختاكور:

وبدأت مباراة الدحيل ضد نادي باختاكور، بضغط من الفريقين، حيث سيطر الفريق القطري على الاستحواذ وقاد أكثر من فرصة خطيرة للتسجيل، خلال الشوط الأول.

وعلى الرغم من استحواذ الدحيل على الكرة، والظهور في أكثر من فرصة، تمكن نادي باختاكور في استغلال هجماته، بشكل إيجابي، وشكل خطورة على الفريق القطري.

وقبل انتهاء الشوط الأول، سجل أوليفر ساركيس الهدف الأول للفريق الأوزبكي برأسية قوية سكنت شباك فريق الدحيل القطري.

إدميلسون جونيور يتعادل لـ الدحيل:

وعادل إدميلسون جونيور النتيجة لنادي الدحيل، في الدقيقة الـ 66 بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة من بسام الراوي، ليعود الفريق القطري للمباراة من جديد.

ورد سردور صابرخوجاييف سريعًا وأعاد باختاكور للمقدّمة، في الدقيقة الـ 69 بتسديدة في الزاوية اليسرى للمرمى، والإثارة تتواصل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث عادل الفريق القطري النتيجة عن طريق إدميلسون جونيور في الدقيقة الـ 71.

جونيور يسجل الثالث:

وعاد إدميلسون جونيور في الدقيقة الـ 84 قبل انتهاء المباراة وسجل الهدف الثالث للدحيل والثالث له في المباراة، بعد تمريرة مساعدة من هشام الراوي، لـ ينتهي اللقاء بهذه النتيجة.