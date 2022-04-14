يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مستوى مميزًا في بطولة دوري أبطال آسيا، ليُنافس 3 من لاعبيه على صدارة قائمة الهدافين.

3 لاعبين من الشباب في صدارة الهدافين

ونجح الأرجنتيني إيفر بانيغا في تسجيل هدفين في مباراة فريقه الشباب ضد مومباي سيتي الهندي، قبل أن يحرز البرازيلي كارلوس جونيور ثنائية في شباك الجزيرة الإماراتي بالجولة الثانية، فيما سجل تركي العمار هدفًا في كل لقاء.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، قبل مواجهته اليوم ضد القوة الجوية العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

هدافو دوري أبطال آسيا 2022

ونجح 4 لاعبين في تسجيل هدفين أيضًا في أول جولتين من دوري أبطال آسيا 2022، وهم؛ هشام فايق “الفيصلي”، يوهان بولي “السد القطري”، شهريار موغانلو “سباهان الإيراني” وماركو ستانوجيفيتش “ناساف الأوزبكي”.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثالثة اليوم بـ6 مباريات، حيث يلعب مومباي سيتي والجزيرة، الليوث مع القوة الجوية، آهال وفولاد، شباب الأهلي والغرافة، باختاور مع الدحيل، والتعاون أمام سباهان.