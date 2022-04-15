أعلن عبدالعزيز الرشيد صانع محتوى تقني، تفاصيل ثلاث مميزات مهمة قادمة إلى تطبيق الواتساب.
وقال الرشيد، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه المزايا تشمل ما يلي:
ثلاثة مميزات رهيبة قادمة لتطبيق #الواتساب 🤩🤩🤩👍🏻 pic.twitter.com/mAMbLTal5e
— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) April 14, 2022
مزايا واتساب
– الميزة الأولى: إمكانية إرسال الملفات بحجم يصل إلى 2 جيجا، وسابقًا كانت 100 ميجا بايت.
– الميزة الثانية: أن أدمن الجروبات يستطيع حذف أي رسالة موجودة في الجروب دون الرجوع لصاحب الرسالة.
– الميزة الثالثة: ميزة المجتمعات، وتستطيع من خلالها تجمع عدة جروبات في قسم واحد، وتستطيع متابعتها بشكل أفضل من الحالي.
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