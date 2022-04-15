أعلن عبدالعزيز الرشيد صانع محتوى تقني، تفاصيل ثلاث مميزات مهمة قادمة إلى تطبيق الواتساب.

وقال الرشيد، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه المزايا تشمل ما يلي:

مزايا واتساب

– الميزة الأولى: إمكانية إرسال الملفات بحجم يصل إلى 2 جيجا، وسابقًا كانت 100 ميجا بايت.

– الميزة الثانية: أن أدمن الجروبات يستطيع حذف أي رسالة موجودة في الجروب دون الرجوع لصاحب الرسالة.

– الميزة الثالثة: ميزة المجتمعات، وتستطيع من خلالها تجمع عدة جروبات في قسم واحد، وتستطيع متابعتها بشكل أفضل من الحالي.