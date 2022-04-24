أثار تقدم نادي الشارقة الإماراتي بثنائية دون رد في الشوط الأول أمام نادي الهلال غضب جماهير الأزرق، رغم ضمان الزعيم تأهله لثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الشارقة سجل هدفين عبر كل من عثمان كامارا وماجد راشد في الدقيقتين الخامسة والـ45.

رعونة في أداء الهلال:

وانتقد جماهير الزعيم عدم اهتمام لاعبي الأزرق بالمباراة والظهور بصورة سيئة للأزرق في أول 45 دقيقة، مضيفين أنه رغم التأهل يجب على اللاعبين الاهتمام بالمباراة والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية وإنهاء دور المجموعات بلا خسارة.

الزعيم في الصدارة:

يذكر أن الزعيم يتصدر حاليًّا المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الشارقة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد أربع نقاط.