أعلنت جامعة الكويت إحالة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب عرض على الطلاب والطالبات مواد إباحية خادشة للحياء وتخالف الآداب العامة.

بيان جامعة الكويت

وقالت الجامعة في بيان لها عبر موقع تويتر إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه بتشكيل لجنة تحقيق بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019 حول حقيقة عرض دكتور في كلية الطب مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة على الطلبة أثناء شرح المحاضرة.

وأفاد مدير الجامعة بالإنابة، بدر البديوي أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات من قبل لجنة التحقيق وإحالة من تثبت إدانتهم لمجلس تأديبي مؤكدًا أن الجامعة لن تتوانى في اتخاذ القرار المناسب لمحاسبة المتجاوزين للسلوك العام.