استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء الأحد، استعدادًا لمواجهته المقبلة ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي.

الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة جانغ والعويس:

وكان المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال راحة لمدة يوم واحد من أداء التدريبات، قبل أن يعود للمران الأحد، بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

واشتمل مران الهلال على تدريبات لياقية وبدنية للمشاركين بصفة أساسية في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي، فيما خاض بقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مناورة فنية أمام فريق هلال تحت 19 عامًا.

وشارك الكوري جانغ هيون سو في المناورة الفنية، وذلك بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، كما التحق حارس المرمى محمد العويس بالتدريبات الجماعية، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

الزعيم في دوري أبطال آسيا:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد استقلال دوشنبه، غداً الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد الزعيم بصدارة مجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الترتيب بدون رصيد.