كما نشرت قناة عين عبر حسابها بموقع تويتر، جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة من الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثالث، في بث مباشر من الساعة 10:00 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، أو منصة مدرستي.

كذلك نشرت جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثالث، في بث مباشر من الساعة 10:00 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا