أثار الإعلامي فهد الروقي حالة من الجدل بشأن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر.

الروقي يعلق على إصابة أبو بكر

ونشر الروقي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للمهاجم الكاميروني أبو بكر، وعلق قائلًا: “طرف علم.. ليس مصابًا”.

وكان نادي النصر قد أعلن بالأمس عن إصابة فينسنت أبو بكر بتمزق في باطن القدم، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، لتشير الأنباء إلى غيابه لنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وانضم فينسنت أبو بكر إلى النصر صيف عام 2021، قادمًا بشكتاش التركي، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 4 آخرين خلال 25 مباراة في جميع البطولات، وارتبط اسمه مؤخرُا برغبته في الرحيل لظروف عائلية.

النصر يستعد لمواجهة الشباب

على الجانب الآخر، يستعد النصر لمواجهة نظيره الشباب على ملعب مرسول بارك، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.