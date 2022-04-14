انتشر خلال الساعات الماضية مقطع صوتي يزعم مروجوه أنه يجمع بين المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، حامد البلوي.

تسريب يثير الجدل

وشهدت الفترة الأخيرة توترًا شديدًا بين النصر ولاعبه السابق والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد حمدالله ومسؤولين اتحاديين رسميين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع صوتي لمنسوب لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، وكان يدور الحديث بينهما حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

تفاعل مع تسريب حمدالله والبلوي

وأصبح اسم حمدالله الأكثر تداولًا في السعودية، حيث انتقد النصراويون تصرفه، وطالبوا بمعاقبته من قبل لجنة الاحتراف، فيما زعم البعض الآخر أن المقطع الصوتي قبل مواجهة النصر والاتحاد الموسم الماضي.

وقال الإعلامي ماجد المهندي: “زلزال ومفاجأة مدوية إن صدقت التسريبات آخرها مقطع الفيديو “الصدمة” الذي انتشر ويخص قضية شكوى النصر على الاتحاد في قضية اللاعب المغربي عبدالرزاق”.

وفي السياق ذاته، علق الإعلامي وائل الحارثي على هذا التسريب قائلًا: “مفبركة، كلام حامد البلوي هذا كان في أحد المساحات الاتحادية وكان يتحدث وقتها بخصوص تجديد عقد سعود عبدالحميد”.

وأضاف: “هنا المقطع الصوتي المفبرك لمداخلة حامد البلوي والذي كان يتحدث عن تجديد عقد سعود عبدالحميد، طبعًا هنا المداخلة كاملة لمن اراد الاستماع، إعلام ذاك ذكرني بمقولة غوبلز، اكذب اكذب اكذب حتى يصدقك الجميع”.