تسبب الفنان الكويتي طارق العلي في حالة من الجدل بعدما اقترح منح الفنانة هدى حسين الجنسية الكويتية.

وخلال استضافته مع الإعلامية فجر السعيد طالب العلي بتجنيس الفنانة العراقية تحت بند الأعمال الجليلة وهو ما أثار حالة من ردود الفعل المتباينة والتي جاءت في معظمها ضد هذا الاقتراح.

طلب سحب جنسية العلي

وكان أكثر الردود عنفًا هو ما كتبه الدكتور عيسى العتال مطالبًا بسحب الجنسية الكويتية من العلي بقوله : ” أتمنى يسحبون جنسيتك لتقديمك فنًا هابطًا”، بحسب وصفه.

أما علي الفضالة فقال: “إن الفنانة العراقية لها كل الاحترام لكن موضوع الجنسية شيء ثانٍ فهي ليست هبة أو منحة وإذا على كلامك تعطى الجنسية على بند الأعمال الجليلة فهناك الكثير من إخوانا البدون الحاصلين على أعلى الشهادات ويخدمون الكويت.

وتساءل الفضالة : “بعدين شنو قدمت هذه الممثلة وماذا ساهمت للكويت عطني مثال نحتذي فيه”.

وقالت مواطنة كويتية أخرى: “نحترم الفن والفنانين لكن هناك من احتضنه ثرى الكويت وهو بدون مثل الراحل ضاحي السهو الشمري شخصية كويتية كبيرة يعد من أوائل من عملوا في النفط طبعت صورته على الطوابع البريدية وشهد تأسيس شركة النفط الكويتية”.

من هي هدى حسين ؟

هي فنانة عراقية ولدت وعاشت في الكويت، كان لها دور كبير في مسرح الطفل في الكويت، حيث شاركت بأول مسرحية طفل في الكويت خلال مسرحية السندباد البحري، وكانت طفلة حينها، وكان ذلك بعام 1978، وبعدها أخذت أحد أدوار البطولة في مسرحية نورة، عملت بعدها عدة أعمال مسرحية حتى قدمت مسرحية ليلى والذيب، والتي قامت بإنتاجها أيضًا، وهو أول إنتاج مسرحي لها، كما قدمت مسرحيات علي بابا والعصابة والأخطبوط وعروس البحر وغيرها من الأعمال منها أليس في بلاد العجائب.

وفي عام 2000 تزوجت من الممثل الكويتي عبدالعزيز القطان إلا أنهما انفصلا بعد ذلك وفي عام 2017 تم ترشيح هدى حسين لمبادرة صناع الأمل التي أقيمت برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كأول فنانة عربية تشارك بهذا النوع من المشاريع التطوعية الخيرية.