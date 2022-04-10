هاجم الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك بعد تصريحاته أمس عن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان صالح أبو نخاع، أكد أن النادي واللاعب فاروق شافعي مدافع الفريق لم يتقدما بشكوى ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد على خلفية المشادة بين اللاعبين بلقاء الاتحاد وضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ضمك لم يشكُ حمدالله

وقال أبو نخاع في برنامج “أكشن مع وليد”: “لم نشكُ اللاعب المغربي وصحيح أنني تحدثت عن شكوى إعلاميًّا لكنني كنت أقول هذا لحماية فاروق شافعي ليس أكثر لكن الحقيقة لا توجد أي شكوى”.

وتابع صالح أبو نخاع : “حمدالله لاعب كبير وما نقدر على ثمنه لإحضاره لضمك، وفريقي يعتمد على كل عناصر الفريق وليس لنا نجم أوحد أو نجم مميز، الفريق هو النجم”.

وعلق جستنيه قائلًا: “”مع احترامي لـ صالح أبو نخاع عمل شوشرة وبلبلة وتسبب في إثارة الرأي العام ضد حمدالله ثم يقول المبرر حماية لاعبنا هل يجوز الافتراء بهذه الصورة بهذه الطريقة افتقاد المصداقية سوف يؤثر كثيرًا مهما كان العذر والمبرر وفي ذلك ظلم للأبرياء ونجاة للمذنبين”.