توقع الناقد الرياضي جمال عارف تأهل ناديي الهلال والاتحاد إلى نهائي كأس الملك في موسم 2021/ 2022.

جمال عارف : مواجهات نصف نهائي كأس الملك ستكون صعبة على #الاتحاد_الفيحاء .. وأتوقع #الهلال و #الاتحاد في نهائي كأس الملك .. ومن أطلق جملة “ يمشي كدا كدا “ الشاب راكان الشريف .

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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/nQGt5JL7Ll — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 2, 2022

الهلال والاتحاد في النهائي:

وقال عارف في تصريحات لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “مع كامل احترامي وتقديري لـ الشباب والفيحاء، ولكن الهلال وكذلك فريق الاتحاد سيتأهلان للنهائي، والبطولة بعد ذلك تعرف من هو صاحبها”.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء:

وسيلعب الاتحاد المتأهل على حساب التعاون مع الفيحاء غدًا الاثنين في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يواجه الهلال فريق الشباب اليوم في العاشرة مساء.

جدير بالذكر أن الشباب كان تأهل لدور نصف النهائي على حساب فريق الأهلي، بينما تأهل الهلال على حساب جاره نادي النصر، أما الفيحاء فتأهل على حساب الباطن.