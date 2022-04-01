أبدى الناقد الرياضي جمال عارف صدمته مما فعله فهد المولد نجم نادي الاتحاد، وذلك بعد إيقافه مؤقتًا من قبل لجنة المنشطات.

جمال عارف : متأسف لإيقاف #فهد_المولد من لجنة المنشطات .. هذه المرة الثانية يجب أن يكون حذر وحريص .#سلطان_الغشيان: لو أثبت أنها كانت بدون علم تكون العقوبة 4 أشهر

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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/ImNqZxrgDH — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 31, 2022

وقال عارف: “متأسف لإيقاف اللاعب من لجنة المنشطات، هذه المرة الثانية كان يجب أن يكون الأحرص على مسيرته”.

تجربة أولى صادمة لـ فهد المولد

وأضاف عارف: “كان على اللاعب أن يتعلم من تجربته الأولى، حقيقة ما حدث منه صادم لي وأتمنى براءته”.

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” أن المولد تم إيقافه مؤقتًا لحين تحديد موعد جلسة الاستماع للاعب، كما أشار سلطان الغشيان مقدم البرنامج، أن اللاعب قد يتم إيقافه 4 سنوات إذا ثبت تعمده الحصول على المنشطات.

وسبق لـ المولد أن تم إيقافه في عام 2019 ولمدة سنة بسبب ثبوت تناوله للمنشطات.