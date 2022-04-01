أبدى الناقد الرياضي جمال عارف صدمته مما فعله فهد المولد نجم نادي الاتحاد، وذلك بعد إيقافه مؤقتًا من قبل لجنة المنشطات.
جمال عارف : متأسف لإيقاف #فهد_المولد من لجنة المنشطات .. هذه المرة الثانية يجب أن يكون حذر وحريص .#سلطان_الغشيان: لو أثبت أنها كانت بدون علم تكون العقوبة 4 أشهر
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 31, 2022
وقال عارف: “متأسف لإيقاف اللاعب من لجنة المنشطات، هذه المرة الثانية كان يجب أن يكون الأحرص على مسيرته”.
تجربة أولى صادمة لـ فهد المولد
وأضاف عارف: “كان على اللاعب أن يتعلم من تجربته الأولى، حقيقة ما حدث منه صادم لي وأتمنى براءته”.
وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” أن المولد تم إيقافه مؤقتًا لحين تحديد موعد جلسة الاستماع للاعب، كما أشار سلطان الغشيان مقدم البرنامج، أن اللاعب قد يتم إيقافه 4 سنوات إذا ثبت تعمده الحصول على المنشطات.
وسبق لـ المولد أن تم إيقافه في عام 2019 ولمدة سنة بسبب ثبوت تناوله للمنشطات.
للاسف فهد لاعب مستهتر ولم يتعلم الدرس من التجربةالسابقة وانا في اعتقادي انة انهي حياتة الكروية بيدي لا بيد عمرو