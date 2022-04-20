تعرض نجم الكرة السعودية ونادي النصر، ماجد عبدالله لانتقادات من قبل جماهير العالمي، لعدم تفاعله مع الأحداث التي يمر بها العالمي مؤخرًا.

الجماهير تنتقد ماجد عبدالله على تويتر

ورحب ماجد عبدالله عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بـ “العنود العساف”، وعلق قائلًا: “نورتي تويتر يا كاتبة النصر”، ما أثار غضب جماهير العالمي.

وكتب مشعل: “يا أسطورة النصر .. النصر عنده قضية ما كتبت عنها حرفًا واحدًا.. وأنت ترحب وتودع كأننا بشات الود”، وأعاد نايف نشر بيان العالمي، وقال: “هذا بيان النصر حاب أذكرك فيه”.

وعلق حساب يحمل اسم “شيخة”، قائلًا: “النصر أولى من ترحيبك بمشجعه مدري وش عندها شيء مهم؟!.. ومطنش قضايا النصر حمدالله وكنو وغيرها كثير!”، وكتب آخر: “أبو عبدالله .. النصر ينتظر منك تغريدة بعد البيان القوي، أو على الأقل ريتويت للمثبتة في حساب نادينا الرسمي!”.

اتحاد الكرة ينتظر رد فيفا

وشهدت الفترة الأخيرة توترًا شديدًا بين النصر ولاعبه السابق والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد حمدالله ومسؤولين اتحاديين رسميين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير أن الإدارة القانونية في اتحاد كرة القدم السعودي من الاتحاد الدولي للعبة، دمج شكوى النصر إلى لجنة الاحتراف ضد حمدالله والمدير التنفيذي بنادي الاتحاد، حامد البلوي إلى شكواه السابقة المقدمة إلى غرفة فض المنازعات بالفيفا.