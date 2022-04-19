أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة وقفها الخيري تحت مسمى “زاد الهدى”، وهو مشروع وقفيٌ استثماري, يعود ريعه بالنفع لتغطية مشاريع وبرامج الجمعية المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج وسكان البيئة المحيطة بمنطقة الحرم والجاليات القاطنة فيها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري أن الوقف عبارة عن مبنى استثماري وتبلغ قيمته 9 ملايين ريال، مبيناً أن هذا الوقف سيسهم بمشيئة الله في استمرار الجمعية بعطاءاتها في منطقة الحرم المكي من خلال تقديمها البرامج الدعوية المتعددة منها توزيع مصاحف مترجمة وإقامة محاضرات إيمانية وحفاوة ضيف الرحمن.

دعوة للمساهمة في الوقف

ودعا الجفري جميع المهتمين بالعمل الخيري إلى المساهمة في الوقف، من خلال سهم الفرد بمبلغ 200 ريال وسهم الأسرة بمبلغ 500 ريال وسهم الوالدين بمبلغ 1000 ريال، والمساهمة مفتوحة بأيّ مبلغ من خلال الحساب البنكي الخاص للمشروع على مصرف الراجحي (458608010795638) أو من خلال المتجر الالكتروني ajyaddaewa.org.sa/p/8021 ، وللتواصل والاستفسار مع الجمعية 0507732557.

يذكر أن جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد جمعية دعوية متخصصة في دعوة وخدمة ضيوف الرحمن والبيئة الحاضنة لهم من مواطنين وجاليات بمنطقة الحرم، من خلال تنفيذها العديد من البرامج الدعوية في منطقة الحرم المكي.