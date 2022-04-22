عقدت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر اجتماع عموميتها الثانية عشرة (عن بعد) عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين 17 رمضان 1443هـ الموافق 18 أبريل 2022م بعنوان الحصاد الثالث عشر.

وقالت الجمعية، في بيان لها “يُعد هذا الاجتماع مطلبًا أساسيًا لاستعراض مسيرة الجمعية، والتعرف عن قرب على مشاريعها وبرامجها، بمشاركة كافة أعضاء الجمعية ليتم الاطلاع والتصويت ضمن القرارات على جدول أعمال الجمعية السنوية”.

وأضاف البيان “إن اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر هذا استعرض في جلسته (عن بعد) من خلال برنامج زووم كلمة ترحيبية قدمها الدكتور خالد بن مناع القطان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الوقف وتنمية الموارد المالية يليه تم استعراض برامج ومشاريع الجمعية للسنة المالية المنتهية 2021م قدمتها صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية مسارات التحول والتمكين (مساعي، إيراق، ترياق، معين، مبادر، واع وراع).

برامج ومشاريع الجمعية

وشهد الاجتماع عرض شامل عن برامج ومشاريع الجمعية التي تندرج تحت هذه المسارات التي أقيمت على مدار عامي 2020م و2021م، واستعراض الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة 2022م ومستهدفات الخطة القادمة قدمتها الأستاذة رنا المرعي المدير التنفيذي، واعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للعام 2020م ومسودة عام 2021م، وتم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2022م قدمتها شركة بيكرتيلي م.ك.م وشركاه محاسبون قانونيون.

توقيع عدد من الاتفاقيات

وفي إطار سعي الجمعية لتنمية مواردها المالية والاجتماعية والصحية لخدمة مرضى ألزهايمر وأسرهم، فسيتم مناقشة وفتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة لعدد من المقاعد لاستكمال دورته الحالية والانتخاب لشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة، كما تم استعراض جودة الحياة لمرض ألزهايمر ومستجداته مع مركز الرعاية النهاري.

وفي ختام الجلسة أعلنت الجمعية توقيع عدد من الاتفاقيات التبادل التكاملي بين الجمعية وشركائها بالعطاء كمستشفى أنفاس الراحة والجمعية السعودية لطب كبار السن والرعاية الصحية المنزلية بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف.

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