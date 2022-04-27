نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، ( فرع جنوب الرياض ) الإفطار الرمضاني ، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ( خيركم ) الخيرية ، والمهندس محمد الياسين مدير عام الجمعية، والمدعوين والشركاء ومنسوبي الفرع والإدارة العامة.

وبدأ الحفل الرسمي بعد تناول الإفطار الرمضاني بالقرآن الكريم ثم كلمة ترحيبية بالضيوف ، وعرض مرئي بإنجازات جمعية إنسان وأبرز البرامج والخدمات التي تقدمها للمستفيدين ومراحل النمو في الجمعية .

تلا ذلك كلمة للمهندس محمد بن علي الياسين مدير عام الجمعية رحب فيها بالحضور الكريم ، وشكر سمو الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز لحضوره وتشريفه مناسبة الإفطار الرمضاني بالجمعية، والذي يأتي انطلاقاً من دوره في المسؤولية المجتمعية وحرصه على دعم المناسبات الاجتماعية.

كما شكر الحضور الكريم لتلبية الدعوة لهذه المناسبة، وللزملاء في فرع الجنوب على هذه المبادرة المباركة والتنظيم المميز لهذا الحفل بالتعاون مع إدارة الإعلام والتواصل بالجمعية ، والشكر موصول للجهات والمؤسسات الداعمة لحفل الإفطار الرمضاني ، وهم مؤسسة رمز الوقت للإنتاج الإعلامي، وقاعة قصر الفيصل للاحتفالات، على استضافتهم حفل الإفطار الرمضاني.

وأوضح الياسين أن مثل تلك اللقاءات تأتي ضمن برنامج التواصل بالجمعية والذي يهدف إلى تنمية الروابط والعلاقات الحسنة بين منسوبي الجمعية و شركاء إنسان ، وتعزيزاً لقيم التواصل ، مما ينعكس إيجاباً على جودة العمل ورفع الإنتاجية. ويحفز مبدأ التعاون المثمر والبناء لما فيه خدمة الأيتام.

وأشاد الياسين بجهود منسوبي الجمعية في عملهم وخصوصا في هذا الشهر الكريم ، مؤكداً على أهمية الاستمرار والدافعية لخدمة الأيتام والمحافظة على التميز والإنجازات التي تحققت في مسيرة الجمعية بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الإدارة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس لدورهم الفاعل مع الجمعية.

وأضاف أن هذا الشهر المبارك تتسارع فيه أيادي الباذلين والمتبرعين والداعمين لكافة المجالات الخيرية ابتغاء مرضاة الله وطمعا في الأجر وتحقيقاً للدور الوطني والاجتماعي ، ونحن في مجتمع والحمد لله يشد بعضه بعضا ويؤازر بعضه بعضا ، وليس بمستغرب على مجتمعنا هذه المبادرات والتعاون لدعم الفئات المحتاجة .

وتخلل حفل الإفطار الرمضاني توقيع شراكة بين جمعية إنسان وشركة الماجد للعود، وتقضي الاتفاقية بالتبرع لصالح جمعية إنسان من خلال إضافة ميزة عبر التطبيق لعملاء الشركة تتيح لهم التبرع المباشر لمنصة إنسان. https://t.co/XhZO16htDq ، إضافة إلى الإعلان داخل فروع الشركة وعن طريق منصات التواصل لتقديم الدعم لصالح الجمعية .

ونوه الياسين بهذه الشراكة المجتمعية التي تنطلق من دور الشركة الفاعل في برامج المسؤولية الاجتماعية من أجل تحقيق تعاون مثمر بين الجمعية وبين الشركة لتفعيل الرؤية الوطنية لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من أبناء وبنات الجمعية.

بعد ذلك دشنت الجمعية برنامج الرد الآلي ( Chat Bot ) الذي يحقق نقلة نوعية للجمعية مع شركائها ومستفيديها في جودة الخدمة المقدمة للأيتام.

ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز كلمة عبر فيها عن سروره لحضوره الإفطار الرمضاني وتواجده بين أبناء إنسان وقال ” شهدت جمعية إنسان ولادتها على يد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ـ وقدم لها الكثير إدارياً ومالياً وفكرياً حتى باتت مضرب المثل في العمل الخيري والإنساني المؤسسي.

وأضاف سموه الحمد لله على نعمة التعاون والتكاتف التي نراها واقعاً ملموساً في مجتمعنا السعودي، كما أود أن أشكر مجلس الإدارة ومنسوبي الإدارة التنفيذية والأقسام المرتبطة على هذا العمل الحضاري والإنساني المنظم، ورسالتي الأخيرة إلى أبنائنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح دائم في كل مجال تطرقونه فأنتم الوقود لرؤية 2030 الوطن الطموح والاقتصاد المزدهر والمجتمع الحيوي.

وفي ختام الحفل كرمت الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزير، كما كرم المدير العام الجهات الداعمة لحفل الإفطار الرمضاني، وتم التقاط الصور التذكارية.