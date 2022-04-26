أقامت جمعية التنمية الأهلية بظهرة لبن مساء يوم الاثنين الموافق ٢٤ رمضان الإفطار الاجتماعي الرمضاني الثاني ضمن برامجها الاجتماعية المقدمة لأهالي حي ظهرة لبن، وقد حضر البرنامج عددٌ من أعيان الحي والمتقاعدين والشباب العزاب، ويهدف البرنامج لتعزيز أواصر الصلة والتواصل بين أفراد المجتمع وتعزيز العلاقات الاجتماعية والترابط المجتمعي واللحمة الوطنية تحت قيادة حكيمة ضمن رؤية ٢٠٣٠م.

وقد أُقيم البرنامج بداية من الساعة الخامسة والنصف عصراً، حيث بدأ المنظمون والفرق التطوعية باستقبال الحضور في أجواء جميلة محفوفة بزخات من المطر، وتم توزيع وجبة خفيفة من الإفطار عند الأذان ثم أقيم حفل مبسّط بعد صلاة المغرب مباشرة، بدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبية من نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الشهري ثم كلمة للرعاة ألقاها نيابة عنهم أ.عبيد الرغش، تلى ذلك تكريم الرعاة المشاركين في البرنامج وتم منحهم وسام العطاء وهم شركة المراعي ومصنع مياه مانا وطاب طيبك للعود وفريق فينا خير التطوعي واستراحة روز وجمعية ريف واليد الحانية للحجامة ومطاعم همم الصياد وركن الضيافة وفريق قوة عطاء التطوعي ومؤسسة موق للدعاية والإعلان.

بعد ذلك توجه الجميع إلى قاعة الطعام لتناول وجبة الإفطار الرئيسية في جو حميمي وأخوي وكانت ختام البرنامج وغادر الجميع مثمنين للجمعية هذا الجهد الجميل.