لا صوت يعلو حاليًّا فوق صوت قضية المقطع الصوتي المتداول لـ المغربي عبدالرزاق حمدالله مع حامد البلوي، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وأثارت القضية، الوسط الرياضي في المملكة مؤخرًا حيث يترقب جمهورا النصر والاتحاد آخر التطورات، خاصة أن القانوني الرياضي أحمد الأمير كان ذكر أنه خلال شهر ستُعرف نتائج القضية ومن سيكون مُعاقبًا.

وفي إطار جديد، رد الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي الناقد الرياضي في قناة 24 الرياضية، على المطالبين بإيقاف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حتى إظهار نتائج قضية النصر ضد اللاعب المغربي ونادي الاتحاد.

وقال أبو مالي في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” : ” “المطالبة بوقف دوري محمد بن سلمان للمحترفين من أجل قضية حمدالله مطالبة غريبة بل هي مطالبة جاهلة يراد بها باطل”.

وتابع: “الدعوى (إن ثبتت) ليس بها تلاعب في نتائج على الإطلاق، الدوري العظيم الذي لم توقفه جائحة كورونا، يوقف من أجل دعوى من نادٍ قد تكون في النهاية كيدية وقد يخسرها؟، ما هذا الجهل المركب”.