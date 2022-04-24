ثمن وزير بريطاني جهود السعودية وعمان للإفراج عن أحد الرعايا البريطانيين المحتجزين لدى المليشيا الحوثية الإرهابية منذ 2017.

وقال الوزير البريطاني للشرق الأوسط جيمس كليفرلي إن جهود السعودية وسلطنة عمان ساهمت في لم شمل المواطن سيمونز وعائلته.

من جهتها، قدمت وزيرة الخارجية البريطانية الشكر للمملكة وعمان لتأمين الإفراج عن المواطن البريطاني.

جهود السعودية وعمان

وبحسب قناة العربية أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، أن السلطنة ساعدت في الإفراج عن 14 من الرعايا الأجانب الذين كانوا محتجزين لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء ونقلهم إلى مسقط.

وأضافت الوزارة في بيان أن السلطنة نسقت مع الجهات المعنية في صنعاء للإفراج عن الرعايا البريطانيين والإندونيسيين والهنود والفلبينيين في اليمن، وبعد التواصل مع السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة”.