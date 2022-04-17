لا يزال جماهير نادي النصر تترقب مصير المفاوضات مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق لنادي بنفيكا البرتغالي.

ويتنافس أصفر العاصمة مع فريق فلامنجو البرازيلي ونادي فنربخشة التركي، الراغبين كذلك في التعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم.

جورجي جيسوس يحدد وجهته:

وبحسب التقارير فإن نادي فلامنجو أفاد أن جماهير الفريق البرازيلي لديها أمل كبير في عودة جيسوس مرة أخرى، بدلًا من المدرب الحالي باولو سوزا، وهو ما يجعل المدرب البرتغالي يفكر في تدريب النادي البرازيلي مرة أخرى.

يشار إلى أن النصر حسم موقفه من المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، إذ ينوي الرئيس مسلي آل معمر، توجيه الشكر له، الصيف المقبل 2022.

وكان جيسوس سبق له تدريب نادي الهلال لفترة قصيرة بموسم 2018/ 2019.