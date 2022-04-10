أكد الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على أن فريقه لن يتنازل عن تحقيق الفوز أمام نادي الريان القطري غدًا في الجولة الثانية بـ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الهلال في أتم الاستعداد لمواجهة الريان

وقال كويلار في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الريان غدًا: “نستعد بشكل قوي للمباراة، أمام فريق استطاع تحقيق الانتصار في المباراة الماضية، ونحاول الاستمرار بالانتصارات والمضي قدمًا بالمجموعة”.

كويلار يعلق على قرار تسجيل جميع اللاعبين الأجانب

وحول السماح بتسجيل جميع اللاعبين الأجانب بالقائمة الآسيوية فقال كويلار: “سعيد بهذا القرار، وهو جيد بالنسبة لنا كلاعبين وأيضًا لمستوى البطولة وأيضًا لمدربي الفرق، لأنه ستكون هناك عدة خيارات لمدرب الفريق في حال إصابة أو إجهاد بعض اللاعبين”.

وتابع كويلار: “منذ قدوم رامون دياز، ليس فقط كويلار الفريق بالكامل استطاع أن يقدم أداءً رائعًا بعد أن أعطي الثقة والدعم اللازم”.